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26 минут назад

Стали известны итоги второго тура выборов нового премьера Британии

Елена Прошина

В Великобритании продолжаются выборы главы Консервативной партии и премьер-министра. По итогам прошедшего голосования в третий тур прошли пять кандидатов. Об этом сообщает «РИА Новости».

Стали известны итоги второго тура выборов нового премьера Британии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лидерство в голосовании сохраняет бывший глава Министерства финансов Риши Сунак. За ним следуют экс-глава минобороны Пенни Мордонт, глава МИД Лиз Трасс, экс-замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок и, наконец, председатель комитета палаты общин Том Тугендхат. Генпрокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман набрала наименьшее число голосов и выбыла из гонки.

Следующие туры голосования будут продолжаться до тех пор, пока не останется два основных кандидата. Победителя из них будут выбирать практически все члены Консервативной партии, состав которой на сегодняшний день – около 200 тысяч человек.

Напомним, что текущие выборы связаны с уходом бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона в отставку.

В мире,Риши Сунак,Том Тугендхат,Борис Джонсон,Консервативная партия,
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