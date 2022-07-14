ВОЗ снова объявила ковидную тревогу: стоит ли бояться

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса далека от завершения. По его словам, подварианты штамма "омикрон" вызывают новые волны госпитализаций и смертей по всему миру, сообщает "Коммерсантъ". Гебрейесус призвал власти государств принять меры против распространения болезни — в частности, использовать маски. Издание NEWS.ru попыталось выяснить, действительно ли реальна угроза.

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По данным Всемирной организации здравоохранения, с начала июля число зарегистрированных случаев заболеваемости коронавирусом выросло на 30% по сравнению с предыдущим месяцем.

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"Значительное ослабление внимания [к пандемии], уменьшение масштабов тестирования затрудняют выявление новых вариантов коронавируса и путей его распространения и снижают эффективность мер по борьбе с ними. В целом, диагностирование, лечение и вакцинация осуществляются неудовлетворительно", — сказал Гебрейесус.

Эксперт ВОЗ, профессор Казанского государственного медицинского университета Владимир Менделевич считает заявление Гебрейесуса обоснованным.

"Что касается цифр, то здесь все более-менее очевидно: резкий прирост заболеваемости по ряду стран и в мире в целом налицо, полтора миллиона новых случаев за один вчерашний день, — отметил он. — А вот как реагировать на это предупреждение —это на совести национальных властей".

Эксперт добавил, что власти Турции, например, не торопятся принимать антиковидные меры.

"В Турции всю эту неделю не было зарегистрировано ни одного нового случая. Здесь вопрос о честности тамошних властей, которые, похоже, не хотят признавать неприятные факты. Потому что коронавирус фиксируется у многих россиян, вернувшихся как раз оттуда с отдыха", — сказал Менделевич.

Тем временем в Китае, где в 2019 году началась пандемия ковида, бдительно следят за ситуацией. В понедельник, 11 июля, еще до заявления главы ВОЗ, в городе Вугань с населением около 300 тысяч человек из-за одного выявленного случая COVID-19 ввели жесткий локдаун. Местным жителям запретили выходить из дома.

Во Франции парламент внес в повестку вопрос о полной отмене системы ковидных паспортов после 1 августа. За это решение проголосовали как левые, так и правые политические силы, хотя число новых случаев коронавируса в стране уже превысило показатели предыдущей волны. Однако чтобы решение было принято, его должен утвердить сенат, где, в отличие от нижней палаты, царят более умеренные настроения.

В России антиковидные меры решили усилить власти Санкт-Петербурга. Губернатор Северной столицы Александр Беглов призвал жителей города достать из шкафов сделанные ранее запасы масок и носить их хотя бы в общественном транспорте. Судя по всему, многие петербуржцы откликнулись на этот призыв: в метро людей в масках стало гораздо больше, тогда как весной и в июне про такие меры защиты горожане уже не вспоминали.

В Москве на прошлой неделе число выявленных случаев коронавируса увеличилось на 57%, однако здесь играет роль эффект низкой базы, отмечает NEWS.ru.

Роспотребнадзор, объявивший об отмене противоковидных мер в стране всего две недели назад, подтвердил, что не намерен возвращать ограничения. В ведомстве отметили, что штамм "омикрон" не настолько опасен.