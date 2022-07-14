В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+30° в 
USD 58.26EUR 58.34
Войти в почту
40 минут назад

В США задали НАТО неудобный вопрос из-за Турции и России

Илья Родин

Американский писатель Дуг Бэндоу в статье для издания The American Conservative заявил, что в случае прямого столкновения НАТО с РФ, Анкара может занять нейтральную позицию и отказаться выполнять свои союзнические обязательства.

Дуг Бэндоу выразил свое возмущение тем, что Турция, которая нередко проводит откровенно враждебную политику по отношению к западным странам, до сих пор состоит в НАТО. Он отметил, что у Анкары «очень тесные отношения» с Россией.

Автор статьи подчеркнул, что «неверность» турецких властей якобы подтверждается многочисленными доказательствами. По его словам, турки приобретают у Москвы оружие, сопротивляются введению ограничительных мер против России, препятствуют операциям союзников по альянсу на Черном море.

Макрон допустил перерастание конфликта на Украине в новую мировую войну

Обозреватель полагает, что отношения между Анкарой и западными странами стали ухудшаться после того, как в Турции стал президентом Реджеп Тайип Эрдоган. При нем количество лояльно и благожелательно настроенных по отношению к США турок значительно снизилось.

В результате, у писателя возник вполне закономерный вопрос о том, уверены ли в НАТО в благонадежности Турции, в том, что «что на Эрдогана можно положиться» в случае конфликта между блоком и Москвой.

Дуг Бэндоу сообщил ранее, что конфликт на Украине крайне негативно влияет на единство европейских стран. Он отметил, что в наиболее влиятельных государствах нарастает недовольство сложившейся ситуацией.

В мире,Видео,Реджеп Эрдоган,НАТО,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители