Американский писатель Дуг Бэндоу в статье для издания The American Conservative заявил, что в случае прямого столкновения НАТО с РФ, Анкара может занять нейтральную позицию и отказаться выполнять свои союзнические обязательства.

Дуг Бэндоу выразил свое возмущение тем, что Турция, которая нередко проводит откровенно враждебную политику по отношению к западным странам, до сих пор состоит в НАТО. Он отметил, что у Анкары «очень тесные отношения» с Россией.

Автор статьи подчеркнул, что «неверность» турецких властей якобы подтверждается многочисленными доказательствами. По его словам, турки приобретают у Москвы оружие, сопротивляются введению ограничительных мер против России, препятствуют операциям союзников по альянсу на Черном море.

Обозреватель полагает, что отношения между Анкарой и западными странами стали ухудшаться после того, как в Турции стал президентом Реджеп Тайип Эрдоган. При нем количество лояльно и благожелательно настроенных по отношению к США турок значительно снизилось.

В результате, у писателя возник вполне закономерный вопрос о том, уверены ли в НАТО в благонадежности Турции, в том, что «что на Эрдогана можно положиться» в случае конфликта между блоком и Москвой.