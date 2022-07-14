Байден призвал добиться «стратегического провала» России

Подтвердив намерение США продолжать поддержку «Украине и ее гражданам, которые пострадали из-за насилия со стороны России», Байден заявил, что действия РФ «представляют собой вызов миру и стабильности». Также, по его мнению, решимость Америки помочь Украине «защитить свою демократию» должен поддержать весь свободный мир, а военная спецоперация России «должна стать стратегическим провалом».

Напомним, что Байден прибыл в Израиль 13 июля в рамках своего турне по Ближнему Востоку и уже успел несколько раз «опозориться». В частности, по прилете в аэропорт страны он растерялся и просил его сотрудников подсказать, что ему делать. После этого во время своей речи он оговорился и вместо «ужасов» пообещал сохранить в памяти «честь» холокоста.