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48 минут назад

Байден призвал добиться «стратегического провала» спецоперации России

Елена Прошина

Президент США Джо Байден во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом призвал добиваться, чтобы военная спецоперация России на Украине обернулась «стратегическим провалом».

Байден призвал добиться «стратегического провала» России
Фото: ReutersReuters

Трансляцию мероприятия из Иерусалима вел Белый дом, передает ТАСС.

Подтвердив намерение США продолжать поддержку «Украине и ее гражданам, которые пострадали из-за насилия со стороны России», Байден заявил, что действия РФ «представляют собой вызов миру и стабильности». Также, по его мнению, решимость Америки помочь Украине «защитить свою демократию» должен поддержать весь свободный мир, а военная спецоперация России «должна стать стратегическим провалом».

Напомним, что Байден прибыл в Израиль 13 июля в рамках своего турне по Ближнему Востоку и уже успел несколько раз «опозориться». В частности, по прилете в аэропорт страны он растерялся и просил его сотрудников подсказать, что ему делать. После этого во время своей речи он оговорился и вместо «ужасов» пообещал сохранить в памяти «честь» холокоста.

В мире,Яир Лапид,Джозеф Байден,
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