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19 минут назад

WSJ рассказала, как Путину удалось переиграть США в отношениях с саудитами

News.ru

Усилия президента России Владимира Путина привели к росту партнерских отношений страны с Саудовской Аравией, чего не удалось добиться другим развитым странам, включая США, пишет газета The Wall Street Journal. Так, президент США Джо Байден никогда не встречался с главой страны принцем Мухаммедом, а во время предвыборной кампании заявлял о намерении сделать из Саудовской Аравии страну-изгоя. Поэтому Эр-Рияд не станет помогать Вашингтону в добыче нефти, даже несмотря на визит американского президента.

WSJ: Путину удалось переиграть Байдена в отношениях с саудитами
Фото: Kremlin Pool/via Global Look PressKremlin Pool/via Global Look Press

"Растущее партнерство между Россией и Саудовской Аравией перевернуло с ног на голову договоренность между Вашингтоном и Эр-Риядом о добыче нефти в обмен на безопасность, которая существовала почти полвека и была центральным элементом их отношений", — отмечается в публикации.

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Ранее Байден заявил, что его поездка в Саудовскую Аравию играет важную роль с точки зрения противостояния Вашингтона с Москвой и Пекином, а водные пути Ближнего Востока имеют ключевое значение для мировой торговли и цепочек поставок. По его словам, на исход борьбы США с Россией и Китаем влияет Саудовская Аравия.

Между тем издание Politico полагает, что поездка на Ближний Восток не поможет Байдену добиться снижения цен на бензин в стране, в том числе и потому, что у Саудовской Аравии недостаточно нефти, чтобы повлиять на рынок.

В мире,Джозеф Байден,Владимир Путин,
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