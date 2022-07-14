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35 минут назад

Названо условие применения ядерного оружия против Ирана

Мария Иванова

Израиль может применить ядерное оружие против Ирана, если другие варианты по ликвидации угрозы будут испробованы и окажутся неэффективными. Об этом NEWS.ru заявил военный историк Евгений Норин.

Названо условие применения ядерного оружия против Ирана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее президент США Джо Байден сообщил в интервью израильскому телеканалу, что Вашингтон рассматривает возможность применения силы против Тегерана. Удар будет нанесен в том случае, если переговоры по «ядерной сделке» окажутся безрезультатными. Американский лидер заверил, что удар будет нанесен только «в качестве последнего средства».

По словам военного историка, США могут нанести удар по Ирану при помощи своих военных кораблей и самолетов, которые вооружены крылатыми ракетами. Также ударить по Ирану может и Израиль.

«До последнего будут использовать обычное оружие — до сих пор помогало. Иран может ограниченно ответить Западу и Израилю: наслать смертников — да, совершить теракты — да, обстрелять Израиль с территории третьих стран, например, Сирии и Ливана, — да. Но это не станет грандиозной войной, скорее локальное обострение», - считает он.

При этом Евгений Норин усомнился в том, что в регионе может быть применено ядерное оружие, так как власти Ирана «не самоубийцы».

«Израиль применит против Ирана ядерное оружие, только если сочтет, что никаким другим способом решить проблему нельзя. Но это вряд ли», - заметил эксперт.

В начале января 2020 года в результате ракетного удара в районе аэропорта Багдада, который распорядился нанести президент США Дональд Трамп, был убит Касем Сулеймани, командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана. В США считали, что Сулеймани планировал взрыв в одном из американских посольств.

После убийства Тегеран заявил, что не намерен больше придерживаться Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) — так называемой иранской «ядерной сделки», заключенной в 2015 году. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана.

В мире,Евгений Норин,Касем Сулеймани,Джозеф Байден,Дональд Трамп,
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