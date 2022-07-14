Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что приостановка подачи газа по трубопроводу "Северный поток" является частью "гибридной войны", которую якобы ведет Россия, а не результат введенных Западом санкций. Такое мнение он высказал в четверг в эфире телеканала France 2.
"Начать обрезать связи - это было решение России. Крупнейший канал поставки газа в Европу - "Северный поток - 1". Остановка подачи газа по нему - это сигнал, что Россия использует этот газ как элемент гибридной войны. <...> Это не последствия наших санкций, а желание использовать газ, как оружие", - утверждал он.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что остановка работы "Северного потока" на плановое обслуживание - это ежегодное рутинное мероприятие, график работ был согласован с партнерами заранее, поэтому какие-либо спекуляции по данному вопросу Москва считает неуместными. Она добавила, что возобновление работы газопровода в будущем будет зависеть от партнеров России, пояснив, что речь идет о таких параметрах, как спрос на газ и недопущение негативного влияния нелегитимных ограничительных мер, односторонних санкций на его функционирование.
С середины июня проект "Северный поток" был задействован на 40% от максимальной мощности из-за несвоевременного возврата газоперекачивающих агрегатов после технического обслуживания. Одна из турбин, построенная в Канаде компанией Siemens Energy, была отправлена в Монреаль для ремонта. Из-за санкций Канады в отношении России производитель отказался возвращать отремонтированное оборудование в Германию.
9 июля Канада после многочисленных просьб ФРГ решила вернуть турбину, необходимую для работы "Северного потока". Еврокомиссия заявляла, что такие действия не нарушают санкции ЕС против России, поскольку они не распространяются на технику для транзита газа.