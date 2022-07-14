Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что приостановка подачи газа по трубопроводу "Северный поток" является частью "гибридной войны", которую якобы ведет Россия, а не результат введенных Западом санкций. Такое мнение он высказал в четверг в эфире телеканала France 2.

"Начать обрезать связи - это было решение России. Крупнейший канал поставки газа в Европу - "Северный поток - 1". Остановка подачи газа по нему - это сигнал, что Россия использует этот газ как элемент гибридной войны. <...> Это не последствия наших санкций, а желание использовать газ, как оружие", - утверждал он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что остановка работы "Северного потока" на плановое обслуживание - это ежегодное рутинное мероприятие, график работ был согласован с партнерами заранее, поэтому какие-либо спекуляции по данному вопросу Москва считает неуместными. Она добавила, что возобновление работы газопровода в будущем будет зависеть от партнеров России, пояснив, что речь идет о таких параметрах, как спрос на газ и недопущение негативного влияния нелегитимных ограничительных мер, односторонних санкций на его функционирование.

С середины июня проект "Северный поток" был задействован на 40% от максимальной мощности из-за несвоевременного возврата газоперекачивающих агрегатов после технического обслуживания. Одна из турбин, построенная в Канаде компанией Siemens Energy, была отправлена в Монреаль для ремонта. Из-за санкций Канады в отношении России производитель отказался возвращать отремонтированное оборудование в Германию.