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15 минут назад

Министр обороны Венгрии Салаи-Бобровнички поручил усилить боеготовность ВС страны

Газета.Ruиещё 2

Министр обороны Венгрии Кристоф Салаи-Бобровнички решил усилить боеготовность венгерских вооруженных сил, поручив провести интенсивные учения в разных частях страны из-за продолжающегося кризиса на Украине и наплыва мигрантов на южные границы Венгрии. Об этом министр написал в своих соцсетях, сообщает РИА «Новости»

Венгрия усиливает боеготовность армии
Фото: Bela Szandelszky/APBela Szandelszky/AP

Салаи-Бобровнички подчеркнул, что до сих пор венгерская армия выполняла «обычные задачи в мирное время», но сейчас, по его мнению, ситуация должна измениться.

«Чтобы защитить мир у нас, я приказал командующему венгерскими вооруженными силами подготовиться к повышению боеготовности вооруженных сил. В ближайшие недели и месяцы солдаты будут больше и интенсивнее тренироваться в более крупных подразделениях в нескольких частях страны. Ускоряется подготовка, призывается больше резервистов», — отметил он.

Министр заявил, что Будапешт сейчас столкнулся с «беспрецедентными вызовами безопасности» из-за продолжающегося конфликта в соседней стране и «жестоких иллегальных мигрантов, которые осаждают южные границы страны».

«На это реагирует вся Европа: Великобритания объявила о мобилизации своих сил, Словакия ввела чрезвычайное положение, Польша повышает свою готовность, поэтому Венгрия также должна вооружиться», — сказал Салаи-Бобровнички.

Ранее в МИД Венгрии признались, что Будапешт и Вена в настоящий момент не готовы говорить о санкциях против поставок газа из России.

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