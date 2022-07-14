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19 минут назад

США потребовали от Турции изменить отношения с Россией ради истребителей F-16

Алиса Селезнёва

Председатель комитета по международным отношениям сената США Роберт Менендес назвал условием предоставления Анкаре истребителей F-16 отказ от российских комплексов С-400 и тесных отношений с Москвой. Об этом со ссылкой на Афинское агентство новостей AMNA пишет «Газета.Ru».

США назвали главное условие передачи истребителей F-16 Турции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я очень четко высказался по поводу продажи F-16 Турции. Мы продаем нашу военную технику на основе какого-то стандарта тем, кто разделяет наши ценности, а не только из-за финансовой выгоды», - заявил Менендес.

Он подчеркнул, что помимо изменения отношения к России, Турция также должна прекратить полеты над островами Греции и предоставить свободы журналистам и адвокатам.

При этом сенатор констатировал, что пока не видит готовности президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана пойти на эти условия.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Турция не намерена ввязываться в «шоу по Украине» и будет продолжать отношения с Россией. Страна отказалась присоединиться к антироссийским санкциям Запада, объяснив, что в противном случае не сможет быть честным посредником между Россией и Украиной в процессе урегулирования.

При этом Эрдоган во время своего выступления на съезде правящей Партии справедливости и развития отметил, что западная система обеспечения коллективной безопасности находится на грани катастрофы.

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