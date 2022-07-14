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55 минут назад

Deutsche Bank: в Германии могут перейти на дрова для обогрева домов зимой

Газета.Ru

Жители Германии зимой могут перейти на дрова для обогрева своих домов из-за сокращения поставок газа Россией. Об этом сообщает Deutsche Bank.

Deutsche Bank: зимой в Германии дома придется отапливать дровами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Немецкие домохозяйства зимой могут перейти на дрова в качестве источника отопления своих жилых домов, так как поставки газа из России могут быть серьезно ограниченными. Кроме того, потребление газа в 2022 году будет на 10% меньше показателей 2021 года из-за экономии жителей, отметили аналитики банка.

В публикации указали, что уголь в промышленности может заменить природный газ, так как есть множестве элементов неопределенности по поводу поставок. Речь идет о том, что Европа готовится к более холодной зиме на фоне спецоперации на Украине, а также прекращения Россией поставок газа в ряд стран, увеличивая темпы закачки газа.

По данным Deutsche Bank, часть промышленных предприятий Германии могут прекратить работу из-за высоких цен на энергию, что лишь только усугубит ситуацию.

В конце июня премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что необходимо сдержать возможный рост цен на дрова. При необходимости может быть запрошена соответствующая поддержка из-за рубежа.

В мире,Наталья Гаврилица,
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