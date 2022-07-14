Обзор иноСМИ: худший кошмар Европы и рекордные цены на топливо в США

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Фото: ТАСС ТАСС

«Худший энергетический кошмар Европы становится явью»

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Европа изо всех сил пытается справиться с тем, что, по словам экспертов, является одним из самых тяжелых энергетических кризисов в ее истории и все еще может стать намного хуже, пишет Foreign Policy.

В течение нескольких месяцев европейских лидеров преследовала перспектива потери поставок природного газа из России, на которые приходится около 40 процентов европейского импорта. Этот «кошмар теперь становится болезненной реальностью», поскольку Москва урезает поставки на фоне украинского кризиса, резко повышая цены на энергоносители. Алекс Мантон, эксперт по мировым рынкам газа Rapidan Energy Group, предупредил, что Европе грозит «очень реальная перспектива» нехватки газа, когда он больше всего нужен, - в холодное время года.

«Худший вариант коронавируса уже здесь»

Спустя почти два с половиной года после начала пандемии коронавируса в мире появился самый заразный вариант, пишет Элиза Макинтош в своем материале для CNN. Повторяющиеся волны ковида привели к гибели миллионов людей, но вакцины помогли уменьшить потери.

Теперь вирус снова распространяется - эволюционирует, побеждает иммунитет и вызывает всплеск заболеваемости и госпитализаций. Последняя его версия - BA.5 - явный признак того, что пандемия далека от завершения, заявила Макинтош. BA.5 шагает по Китаю и США, где на прошлой неделе на него приходилось 65 процентов новых случаев заражения. Эрик Тополь, кардиолог и профессор молекулярной медицины Scripps Research, назвал BA.5 «худшей версией» ковида - его заразность намного превосходит более ранние версии омикрон-штамма. BA.5 может легко уклоняться от иммунитета, полученного в результате болезни или вакцинации, увеличивая риск повторного заражения. Но он, скорее всего, не приводит к более серьезному течению болезни.

«Хуже Ирана - только Иран с ядерным оружием»

Президент США Джо Байден во время своего визита в Израиль вступился за ядерную сделку с Ираном, которую продвигает его администрация, сообщает Fox News. Во время интервью с израильском «12 каналом» Байдену рассказали - по данным последних опросов, 75 процентов израильтян не верят, что США учтут интересы Израиля во время переговоров по этому вопросу.

Байден заявил, что «хуже существующего сейчас Ирана - только этот же Иран, но с ядерным оружием». Он подчеркнул, что Иран сейчас ближе к созданию ядерного оружия, чем когда бы то ни было. Байден заявил, что США готовы применить силу против Ирана, чтобы не позволить стране получить ядерное оружие, если это будет «последним средством».

«Евро сравнялся с долларом, что это значит»

Курсы евро и доллара 12 июля сравнялись впервые за 20 лет. Как отмечает «Синьхуа», за последнее десятилетие курс евро по отношению к доллару обесценился почти на 40 процентов по сравнению с пиковым значением.

Текущая динамика курса означает, что спрос на доллар по-прежнему высок, а спрос на евро относительно слаб. Основной причиной этого стали геополитические потрясения. Украинский кризис подорвал надежды европейских стран на региональную стабильность и благополучное будущее. С одной стороны, доллар, защищенный мощной военной силой, стал более предпочтительной валютой-убежищем, а с другой - странам ЕС придется увеличить свои расходы на оборону, что повысит ожидания обесценивания евро. Рост курса доллара США приведет к снижению покупательной способности недолларовых валют, в результате страны, сильно зависящие от торговли, станут беднее, отмечает «Синьхуа».

«Цены на бензин ужалят даже людей без машин»

Те американцы, которые не водят машины, почувствовали себя неплохо, когда цены на заправках подскочили до более чем пяти долларов за галлон. Однако не только водители страдают от высоких цен на бензин, предупреждает CNBC.