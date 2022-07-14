После завершения специальной операции на Украине у президента России Владимира Путина есть три варианта развития ситуации. К такому выводу на страницах The Hill пришел профессор предпринимательства в Балтиморском университете Дэвид Лингельбах (David Lingelbach).

«[После окончания спецоперации в Донбассе] могут обозначиться три широких направления: военная кампания, создание альтернативы Организации Объединенных Наций и сохранение внутреннего наследия», - пояснил профессор.

При этом он констатировал, что спецоперация на Украине проходит успешно, а российская национальная валюта стала сильнее, чем когда-либо начиная с февраля 2020 года.

Также независимые опросы показывают, что рейтинг президента России поднялся до 83%, что является самым высоким показателем с июля 2017 года, заметил Дэвид Лингельбах.

«Нет никого, кроме Путина, кто в глазах российской общественности может сделать Россию сильнее», - уверен он.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Он также подчеркнул, что Россия не оставили другого выбора.