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40 минут назад

В Тбилиси обвинили ЕС в расколе грузинского общества

Деловая газета "Взгляд"

Решение Евросоюза отложить предоставление Грузии статуса страны-кандидата и выдвижение первым из 12 условий для его получения политическую деполяризацию в реальности углубило поляризацию, заявил председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В Тбилиси обвинили ЕС в расколе грузинского общества
Фото: ReutersReuters

В интервью телекомпании «Имеди» он отметил, что это решение ЕС «дало возможность радикальной оппозиции возможность углубить поляризацию».

«Не знаю, почему не просчитали это в ЕС, – отметил глава правящей партии. – В будущем это тоже должны принять во внимание, когда будет приниматься решение (по Грузии)».

ЕС ранее обещал вернуться к вопросу предоставления Грузии статуса кандидата в декабре, однако в среду стало известно, что это произойдет только осенью 2023 года.

Ираклий Кобахидзе предположил, что Грузия получила бы статус в июне этого года, если бы была вовлечена в военные действия против России.

«Мы – четырехмиллионная страна. Если теоретически представить нашу войну с Россией, это было бы абсолютно разрушительно для Грузии», – отметил он.

Глава правящей партии пообещал, что Грузия будет стараться выполнить все условия ЕС для получения в будущем году статуса кандидата.

Между тем в четверг постпред ЕС в Грузии Карл Хартцель заявил, что статус кандидата не предусматривает для его обладателя каких-либо дополнительных финансовых преференций.

В мире,Ираклий Кобахидзе,ЕС,
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