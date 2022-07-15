Правительство Эстонии ушло в отставку

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила об отставке возглавляемого ею кабинета министров. Об этом сообщила государственная телерадиовещательная компания ERR.
Отмечается, что глава правительства выступит с докладом, в котором изложит принципы формирования нового кабинета, с таким предложением к ней обратился президент страны Алар Карис.
«Однако данные полномочия премьер получит, если за это проголосует большинство депутатов парламента», — подчеркнула радиостанция.
Ранее премьер официально проинформировала о своем решении уйти в отставку по собственном желанию. После этого она заявила о готовности вновь возглавить правительство страны.