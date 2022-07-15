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1 час назад

В Германии потребовали отставки Олафа Шольца

Lenta.ruиещё 1

Читатели немецкой газеты Bild потребовали отставки федерального канцлера Германии Олафа Шольца. В комментариях к статье о том, что в ФРГ повысят налог на выбросы углекислого газа, пользователи Twitter раскритиковали политику Шольца и бундестага. По их мнению, такими действиями правительство ставит под угрозу благополучие населения страны.

В Германии потребовали отставки Олафа Шольца
Фото: ReutersReuters

«Мы направляемся к пропасти, а Шольц стоит там и смотрит!», — упрекнул канцлера пользователь с ником @gold_silver0626. «Есть ли вообще хоть один политик, преследующий интересы среднего класса?», — вопросил комментатор @ody0401. «Он и его веселая партия работают против Германии и ее народа», — заявил юзер @JKolschewski.

«И когда Германия захочет выйти на улицы?», — поинтересовался пользователь @SalvatoreManze8. «#Федеральное правительство в отставку», — написал юзер @Martin_9494. «Германия должна замерзнуть и заплатить больше за борьбу с [президентом России Владимиром] ПутиПутиным», — сыронизировал комментатор @Chronos56426287.

Некоторые пользователи отметили, что партия «Зеленых» состоит из лицемеров, главные из которых — Шольц и вице-канцлер? министр экономики и проблем климата Роберт Хабек.

Ранее около половины жителей Германии признались в страхе замерзнуть предстоящей зимой из-за сокращения поставок газа из России и острой инфляции в Евросоюзе. По данным Bild, 75 процентов респондентов назвали повышение цен тяжелым или очень тяжелым потрясением. Кроме того, половина опрошенных заявили об ухудшении своего экономического положения.

В мире,Роберт Хабек,Олаф Шольц,Владимир Путин,Бундестаг,ЕС,
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