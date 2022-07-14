Байдена попросили избегать рукопожатий на Ближнем Востоке

Президенту США Джо Байдену посоветовали избегать рукопожатий и других физических контактов в ходе его турне по странам Ближнего Востока из-за всплеска новых случаев заражений COVID-19. Об этом пишет газета The Washington Post.

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В издании отмечают, что Байдену, за здоровье которого беспокоятся в администрации, пока не удается следовать этим рекомендациям, поскольку политик всегда был склонен к физическому контакту.

В то же время, пишет NYT, новые правила могут быть связаны с тем, что американский президент не хочет жать руку наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салману Аль Сауду, поскольку страны все еще не нормализовали отношения после убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги.

Встреча Байдена и бин Салмана запланирована на 15 июля.