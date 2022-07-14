США поставили Турции ультиматум из-за России

Председатель комитета по международным отношениям сената США Роберт Менендес заявил, что если Турция не откажется от российских зенитных ракетных комплексов С-400 и тесных отношений с Россией, то Вашингтон не предоставит ей истребители F-16. Об этом сообщает Афинское агентство новостей AMNA.

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Кроме того, в сенате требуют от Анкары прекратить полеты над островами Греции и предоставить свободы журналистам и адвокатам.

«Я очень четко высказался по поводу продажи F-16 Турции. Мы продаем нашу военную технику на основе какого-то стандарта тем, кто разделяет наши ценности, а не только из-за финансовой выгоды», — сказал Менендес в интервью агентству.

По словам политика, список нерешенных вопросов длинный, и их нужно решить, чтобы можно было говорить о продаже и усовершенствовании истребителей F-16. Менендес отметил, что пока не видел готовности со стороны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана пойти на эти шаги.

Турция рассчитывает закупить у США 40 истребителей F-16 и модернизировать еще 80, которые она ранее уже приобрела. Президент США Джо Байден отмечал, что намерен заручиться санкцией конгресса на продажу Анкаре истребителей F-16. Между тем ряд американских конгрессменов подписали заявление о возражении против продажи республике американских истребителей.