МИД Китая одним фото показал лицемерие Запада

Западные средства массовой информации под фразой «международное сообщество» подразумевают только страны «коллективного Запада». Это следует из публикации представителя МИД Китая Чжао Лицзянь в Twitter (заблокирован в РФ).

«Что означает «Международное сообщество?» — подписал публикацию дипломат.

На фото сравнивается то, как весь мир понимает фразу «мировое сообщество» и то, как его представляют западные СМИ.

скрин из соцсетей Чжао Лицзянь