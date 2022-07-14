МИД Китая одним фото показал лицемерие Запада

Западные средства массовой информации под фразой «международное сообщество» подразумевают только страны «коллективного Запада». Это следует из публикации представителя МИД Китая Чжао Лицзянь в Twitter (заблокирован в РФ).
«Что означает «Международное сообщество?» — подписал публикацию дипломат.
На фото сравнивается то, как весь мир понимает фразу «мировое сообщество» и то, как его представляют западные СМИ.
Ранее Лицзянь разоблачил США на примере поставок оружия на Украину. По словам представителя МИД, военный бюджет Соединенных Штатов в несколько сотен раз превышает сумму средств, выделенных на развитие международной торговли.