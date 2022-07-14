Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Франции с Днем взятия Бастилии, отметив, что дружественные связи между людьми должны стать определяющими в развитии сотрудничества двух стран. Об этом в четверг сообщила пресс-служба главы государства.
"Лозунг "Свобода. Равенство. Братство", сформулированный свободолюбивым французским народом во время борьбы с абсолютизмом, сегодня приобретает новый смысл в контексте международных отношений", - подчеркнул Лукашенко.
По его словам, возможность делать все, что не вредит другим, "равноправие и единство стандартов, отношение к окружающим так, как хотел бы, чтобы относились к тебе, должны быть главенствующими принципами также и при выстраивании диалога между странами".
"Нас объединила совместная борьба за жизнь и свободу в тяжелые годы Второй мировой войны. Представители обеих наций сделали значительный вклад в культуру, науку, искусство друг друга", - продолжил Лукашенко.
Глава государства обратил внимание на то, что в 2022 году Белоруссия и Франция отмечают 30-летие установления дипломатических отношений, но взаимодействие двух стран длится гораздо дольше и имеет глубокие исторические корни.