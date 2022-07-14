Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Франции с Днем взятия Бастилии, отметив, что дружественные связи между людьми должны стать определяющими в развитии сотрудничества двух стран. Об этом в четверг сообщила пресс-служба главы государства.

По его словам, возможность делать все, что не вредит другим, "равноправие и единство стандартов, отношение к окружающим так, как хотел бы, чтобы относились к тебе, должны быть главенствующими принципами также и при выстраивании диалога между странами".