В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 58.53EUR 58.90
Войти в почту
49 минут назад

В Ирландии закончились места для украинских беженцев

Деловая газета "Взгляд"

Ирландия столкнулась с нехваткой мест для прибывающих украинских беженцев, а крупный центр приема Ситиуэст на западе Дублина полностью заполнен, сообщили местные СМИ.

В Ирландии закончились места для украинских беженцев
Фото: ReutersReuters

«В государстве закончились места для размещения новых украинских беженцев и лиц, ищущих убежища, а центр в Ситиуэсте в западном Дублине полностью заполнен», – передает РИА «Новости» сообщение Irish Times.

Как уточняет газета, претендующие на получение убежища беженцы «могут застрять в аэропорту без койки». Поэтому, по информации издания, премьер Ирландии Михол Мартин планирует сегодня встречу с кабмином для обсуждения сложившейся ситуации.

Сообщается также, что за прошлую неделю в Ирландию приехали 1454 гражданина Украины. В общей сложности, по состоянию на понедельник, начиная с 24 февраля этот показатель составил 40 678 человек.

Ранее Красный Крест в Испании начал подселять украинцев к семьям ЛГБТ.

В мире,Международный комитет Красного Креста,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители