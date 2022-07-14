В Ирландии закончились места для украинских беженцев

Ирландия столкнулась с нехваткой мест для прибывающих украинских беженцев, а крупный центр приема Ситиуэст на западе Дублина полностью заполнен, сообщили местные СМИ.

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«В государстве закончились места для размещения новых украинских беженцев и лиц, ищущих убежища, а центр в Ситиуэсте в западном Дублине полностью заполнен», – передает РИА «Новости» сообщение Irish Times.

Как уточняет газета, претендующие на получение убежища беженцы «могут застрять в аэропорту без койки». Поэтому, по информации издания, премьер Ирландии Михол Мартин планирует сегодня встречу с кабмином для обсуждения сложившейся ситуации.

Сообщается также, что за прошлую неделю в Ирландию приехали 1454 гражданина Украины. В общей сложности, по состоянию на понедельник, начиная с 24 февраля этот показатель составил 40 678 человек.