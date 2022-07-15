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38 минут назад

Украинское командование решило выводить подразделения из Северска

Деловая газета "Взгляд"иещё 4

Украинское командование приняло решение поэтапно выводить подразделения из Северска, сообщил офицер народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.

«Украинским командованием принято решение о поэтапном выводе своих подразделений из населенного пункта Северск», – написал он в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что украинские военные оказывают сопротивление в Северске, силы Донецкой народной республики ведут зачистку восточных районов города.

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Накануне сообщалось, что союзные силы республик Донбасса и ВС России взяли под контроль большую часть города Северска.

В Народной милиции ЛНР сообщили, что некоторые украинские подразделения оставляют самовольно свои позиции в районе Соледара и Северска.

В среду в ЛНР сообщили о начале зачистки Северска. В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин заявил, что союзные силы ведут наступление на четырех направлениях на позиции ВСУ в Донецкой народной республике: Славянск, Северск, Угледар и Артемовск.

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