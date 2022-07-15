«Украинским командованием принято решение о поэтапном выводе своих подразделений из населенного пункта Северск», – написал он в своем Telegram -канале.

В Народной милиции ЛНР сообщили , что некоторые украинские подразделения оставляют самовольно свои позиции в районе Соледара и Северска.

В среду в ЛНР сообщили о начале зачистки Северска. В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин заявил, что союзные силы ведут наступление на четырех направлениях на позиции ВСУ в Донецкой народной республике: Славянск, Северск, Угледар и Артемовск.