The Washington Post объяснила низкие рейтинги Байдена

Президент США Джо Байден настолько непопулярен, что это побуждает видных демократов все чаще обвинять главу Белого дома во вреде электоральным перспективам всей партии, пишет The Washington Post.
По мнению обозревателя издания Перри Бэкона, подобное положение американского лидера во многом объясняется лишь двумя вещами - рекордным ростом инфляции и высокими ценами на бензин. С точки зрения журналиста, эти проблемы привели к тому, что даже в Демократической партии одобрение президента находится на низком уровне, но если убрать из уравнения инфляцию, то вряд ли бы у главы Белого дома было такое серьезное падение рейтинга.
"Если не брать во внимание инфляцию, отсутствие прогресса по ключевым вопросам политики, таким как изменение климата, разочаровало бы небольшой блок демократов Если Байден непопулярен отчасти из-за высокой инфляции, которая, вероятно, произошла бы при другом президенте-демократе, аргументы в пользу того, что он является "якорем" партии, ослабевают", - говорится в материале.
Бэкон приводит мнение политического аналитика Университета Миннесоты Уилла Стэнсила, который не исключает, что отчасти причиной столь сильной непопулярности Байдена стали СМИ, которые обратили пристальное внимание на ситуацию с инфляцией в негативном ключе, тем самым воздействовав на общественное мнение.
"Однако признание того, что Байден непопулярен отчасти из-за инфляции, не избавляет его полностью от ответственности. Администрация Байдена во многом потерпела неудачу в политике тот факт, что он стал таким непопулярным, может быть признаком того, что Байден просто не очень привлекательная фигура для многих американцев. А тревога и недомогание, связанные с ним в этот период высокой инфляции, могли навсегда повредить ему, даже если инфляция снизится", - подчеркивается в тексте.
Ранее сообщалось, что только 18% американцев поддерживают желание Байдена пойти на второй срок.