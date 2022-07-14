The Washington Post объяснила низкие рейтинги Байдена

"Однако признание того, что Байден непопулярен отчасти из-за инфляции, не избавляет его полностью от ответственности. Администрация Байдена во многом потерпела неудачу в политике тот факт, что он стал таким непопулярным, может быть признаком того, что Байден просто не очень привлекательная фигура для многих американцев. А тревога и недомогание, связанные с ним в этот период высокой инфляции, могли навсегда повредить ему, даже если инфляция снизится", - подчеркивается в тексте.