В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 58.53EUR 58.90
Войти в почту
1 час назад

Поддержку туризма в Японии свернули из-за новой волны коронавируса

Деловая газета "Взгляд"

Власти Японии решили отложить перезапуск программы поддержки внутренних туристических поездок из-за очередной волны распространения коронавируса, заявил министр государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии Тэцуо Сайто.

Поддержку туризма в Японии свернули из-за новой волны коронавируса
Фото: ReutersReuters

Чиновник выразил уверенность, что каких-либо ограничений на передвижение граждан по Японии в связи с новой вспышкой коронавируса вводиться не будет. «Как только ситуация с распространением коронавируса улучшится, мы оперативно запустим эту программу», – приводит слова министра ТАСС.

Япония в последнюю неделю столкнулась с резким ростом случаев заражения коронавирусом – впервые с февраля суточный прирост превысил 94 тыс. Власти полагают, что в Японии началась седьмая волна распространения нового коронавируса и призывают людей активней проходить бустерную вакцинацию. С начала пандемии в Японии коронавирусом заразились более 9,9 млн человек, более 31,5 тыс. умерли.

Накануне гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал мир вернуть масочный режим. Днем ранее жителям Москвы рекомендовали вновь начать носить маски в помещениях и пройти ревакцинацию в связи с ростом числа новых случаев коронавируса.

Напомним, 1 июля Роспотребнадзор снял все ограничения, введенные на территории России из-за распространения COVID-19, но предупредил, что при необходимости их действие может быть возобновлено.

В мире,ВОЗ,Роспотребнадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители