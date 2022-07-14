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23 минуты назад

Саудовская Аравия, Турция и Египет проявили интерес ко вступлению в БРИКС

Елена Прошина

Турция, Саудовская Аравия и Египет заинтересованы во вступлении в БРИКС. В ходе саммита объединения, который пройдет в ЮАР в 2023 году, может быть принято возможное решение по некоторым из этих стран. Об этом заявила президент международного форума БРИКС Пурнима Ананд, передает портал «Известия».

В сторону расширения: В БРИКС захотели вступить новые страны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она напомнила, что Россия, Китай и Индия обсуждали возможность принятия новых государств в БРИКС в ходе 14-го саммита лидеров объединения, который проходил в Пекине в виртуальном формате с 23 по 24 июня.

По ее словам, Турция, Саудовская Аравия и Египет показали свою заинтересованность в присоединении к БРИКС и планируют подать заявки на членство.

«Я думаю, что это хороший шаг, поскольку расширение всегда воспринимается позитивно, это явно усилит влияние БРИКС во всем мире», — подчеркнула Ананд.

Су-шерпа РФ в БРИКС Павел Князев в свою очередь отметил, что Россия одобряет намерение этих государств вступить в БРИКС, однако для реализации этой задумки потребуется разработать точные критерии принятия новых членов.

Опрошенные «Известиями» эксперты считают Турцию, Саудовскую Аравию и Египет потенциально перспективными кандидатурами, однако процесс их присоединения займет много времени.

В мире,Павел Князев,БРИКС,
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