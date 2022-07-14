Раскрыто обещание Зеленского за ввод войск из Польши

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал предоставить гражданам Польши особый статус на Украине, если Варшава согласится ввести свои войска на запад страны. Об этом сообщил бывший дипломат Ростислав Ищенко в колонке для «Украины.ру», передает РИА Новости.

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Ранее президент Польши Анджей Дуда рассказал, что Зеленский внес в Верховную раду законопроект об особом статусе граждан Польши на Украине.

Ищенко пояснил, что если законопроект Зеленского будет принят, то Украина станет протекторатом Польши. Он считает, что Верховная рада одобрит эту инициативу в ближайшем будущем.

«В обмен Киев (Вашингтон с Лондоном тоже) рассчитывает увидеть тысяч двадцать польских войск на Западной Украине», — пояснил дипломат. Он добавил, что Зеленскому необходимы польские войска в западных областях Украины, так как тогда он сможет перебросить оттуда 30 тысяч регулярных украинских военнослужащих и 20-30 тысяч территориальной обороны на восточный фронт.