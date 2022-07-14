Киев обратился к США с просьбой по поводу HIMARS

Украина намерена договориться с США о поставках ракет большей дальности для систем РСЗО HIMARS. Об этом сообщил член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, передает РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала «Рада».

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Издание отмечает, что дальность неуправляемых снарядов американской РСЗО HIMARS — 45 километров. Корректируемые снаряды этой же модели могут преодолевать расстояния до 70-80 километров. При этом система HIMARS при использовании тактической ракеты может поражать цели на расстоянии до 300 километров.

Вениславский рассказал, что Украина на всех уровнях ведет переговоры с представителями США о необходимости поставок ракет большей дальности для системы HIMARS. Он отметил, что именно США поставляют эти образцы вооружений.

«Сейчас мы имеем до 70 километров, в целом эти ракеты разной модификации способны поражать на гораздо большей глубине», — подчеркнул Вениславский.