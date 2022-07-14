В Ирландии возникла проблема с украинскими беженцами

Ирландия столкнулась с проблемой при размещении прибывающих в страну украинских беженцев, крупный центр приема ищущих убежище лиц Citywest в Дублине оказался полностью заполнен. Об этом в среду сообщила газета The Irish Times.

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По ее данным, в стране закончились места для размещения новых украинских беженцев. В связи с этим претендующие на получение убежища люди "могут застрять в аэропорту без койки". Ожидается, что крупный палаточный лагерь, который строится для украинских беженцев в армейском лагере Горманстон, откроется для вновь прибывших украинцев в течение следующей недели.

В то же время вмещающий более 1 тыс. человек конференц-центр Citywest, в котором размещают украинских беженцев, уже работает на полную мощность. В этой связи премьер-министр Ирландии Михол Мартин намерен в четверг провести встречу с кабинетом министров для обсуждения сложившейся ситуации.

По информации газеты, за прошедшую неделю в страну прибыло более 1,4 тыс. граждан Украины. В общей сложности по состоянию на 11 июля число прибывших в Ирландию с 24 февраля украинцев составляло 40 678.

12 июля власти Шотландии объявили, что в течение ближайших трех месяцев не будут предоставлять жилье новым беженцам с Украины по региональной программе "суперспонсорства", целью которой было помочь людям быстрее получить кров. В начале июня о приостановке программы "суперспонсорства" на месяц объявили власти Уэльса, однако затем ее действие было прекращено на неопределенный срок.