Президент Сербии Александр Вучич назвал конфликт на Украине мировой войной, в которой Запад воюет с Российской Федерацией с помощью украинских солдат. Об этом он заявил в среду, 13 июля, на телеканале TV Pink.

Фото: МИД РФ МИД РФ

Сербский лидер отметил, что конфликт на Украине вышел за пределы локального и почти достиг мирового уровня, потому что западные страны ведут войну с Россией через украинцев.

По словам Вучича, украинский конфликт может продлиться больше года.

— Я боюсь, что у нас будет гораздо более тяжелый военный конфликт, чем этот сейчас. Надеюсь, что не на Балканах, — добавил он.