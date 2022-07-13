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8 минут назад

США испугались мести Ирана за убийство генерала Сулеймани

Илья Родин

В США опасаются, что Иран до сих пор не отказался от планов мести за ликвидацию командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани. Об этом пишет портал Yahoo News со ссылкой на отчет американской разведки.

США испугались мести Ирана за убийство генерала Сулеймани
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что Сулеймани погиб в результате удара, нанесенного в ночь на 3 января 2020 года американским БПЛА.

Как следует из материалов разведки, Тегеран в настоящее время ведет активную кампанию, «которая включает угрозы убийств, выдачу ордеров на арест и санкции в отношении отдельных американских чиновников», которые якобы замешаны в ликвидации генерала.

Отомстим американцам: Иран прощается с Сулеймани

Разведчики напомнили, что «с января 2021 года Тегеран публично заявлял о готовности совершать смертоносные операции на территории США». Целями этих акций якобы должны были стать высокопоставленные американские чиновники.

Постоянный представитель Ирана при Организации объединенных наций Маджид Тахт-Раванчи сообщил в январе 2020 года, что иранские военные отомстили за гибель генерала. Они нанесли удар по двум американским объектам в Ираке.

Политик подчеркнул, что «если Америка предпримет в отношении Ирана новые военные действия, то вновь последует пропорциональный ответ».

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