США испугались мести Ирана за убийство генерала Сулеймани

В США опасаются, что Иран до сих пор не отказался от планов мести за ликвидацию командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани. Об этом пишет портал Yahoo News со ссылкой на отчет американской разведки.

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Отмечается, что Сулеймани погиб в результате удара, нанесенного в ночь на 3 января 2020 года американским БПЛА.

Как следует из материалов разведки, Тегеран в настоящее время ведет активную кампанию, «которая включает угрозы убийств, выдачу ордеров на арест и санкции в отношении отдельных американских чиновников», которые якобы замешаны в ликвидации генерала.

Разведчики напомнили, что «с января 2021 года Тегеран публично заявлял о готовности совершать смертоносные операции на территории США». Целями этих акций якобы должны были стать высокопоставленные американские чиновники.

Постоянный представитель Ирана при Организации объединенных наций Маджид Тахт-Раванчи сообщил в январе 2020 года, что иранские военные отомстили за гибель генерала. Они нанесли удар по двум американским объектам в Ираке.