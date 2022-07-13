Это другое. Вучича поразила «забывчивость» Запада

Западные страны заявляют о невозможности нарушения территориальной целостности Украины, забывая, что сами они грубо нарушили территориальную целостность Сербии. Такое мнение выразил в среду президент Сербии Александар Вучич в интервью на канале TV Pink.
"Вы нам твердите о территориальной целостности Украины, а сами так грубо нарушили территориальную целостность Сербии", - сказал Вучич.
Ранее в обращении к нации по итогам заседания Совета безопасности Вучич сообщил, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против РФ.