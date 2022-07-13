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1 час назад

Вучич: Запад твердит о целостности Украины, нарушив территориальную целостность Сербии

ТАСС

Западные страны заявляют о невозможности нарушения территориальной целостности Украины, забывая, что сами они грубо нарушили территориальную целостность Сербии. Такое мнение выразил в среду президент Сербии Александар Вучич в интервью на канале TV Pink.

Это другое. Вучича поразила «забывчивость» Запада
Фото: TwitterTwitter

"Вы нам твердите о территориальной целостности Украины, а сами так грубо нарушили территориальную целостность Сербии", - сказал Вучич.

Ранее в обращении к нации по итогам заседания Совета безопасности Вучич сообщил, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против РФ.

В мире,Александар Вучич,
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