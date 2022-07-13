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36 минут назад

Зеленский сравнил поставки оружия Украине с помощью вакцинами

Lenta.ru

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к участникам конференции «Азиатское лидерство» в Сеуле. В нем он высказался о поставках оружия, его слова опубликованы на сайте офиса главы государства.

Зеленский сравнил поставки оружия Украине с помощью вакцинами
Фото: Ukranian Presidential Press Ser / ReutersUkranian Presidential Press Ser / Reuters

Зеленский сравнил поставки оружия Киеву с обеспечением других стран вакцинами. Он подчеркнул, что военная помощь нужна не только для защиты Украины.

«Это как с вакцинами: если не помогаешь другим народам, будь готов к тому, что возникнут новые штаммы вируса, которые сделают твою собственную защиту недейственной», — отметил глава государства.

В мире,Владимир Зеленский,
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