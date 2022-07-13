Киев уточнил дальность полученных от США ракет для РСЗО HIMARS

Депутат Верховной рады Украины Федор Вениславский заявил, что Киев не получал от Вашингтона дальнобойные ракеты для РСЗО HIMARS. Об этом пишет ТАСС.
Федор Вениславский уточнил, что киевские официальные лица ведут переговоры с представителями США о поставках «ракет большей дальности для HIMARS».
Он отметил, что в настоящее время у ВСУ есть предназначенные для комплекса ракеты, способные поражать цели на расстоянии до 70 км, но в целом система рассчитана на боеприпасы различных модификаций, в том числе и на те, которые в состоянии достичь цели в глубине обороны противника.
Президент России Владимир Путин заявил ранее, что вся «возня» вокруг поставок современных ВВТ Киеву осуществляется с целью затягивания конфликта на Украине.