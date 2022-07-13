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38 минут назад

На Украине заявили, что не получали от США ракеты для HIMARS с дальностью 300 км

Илья Родин

Депутат Верховной рады Украины Федор Вениславский заявил, что Киев не получал от Вашингтона дальнобойные ракеты для РСЗО HIMARS. Об этом пишет ТАСС.

Киев уточнил дальность полученных от США ракет для РСЗО HIMARS
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Федор Вениславский уточнил, что киевские официальные лица ведут переговоры с представителями США о поставках «ракет большей дальности для HIMARS».

Он отметил, что в настоящее время у ВСУ есть предназначенные для комплекса ракеты, способные поражать цели на расстоянии до 70 км, но в целом система рассчитана на боеприпасы различных модификаций, в том числе и на те, которые в состоянии достичь цели в глубине обороны противника.

К чему может привести поставка Киеву американских РСЗО HIMARS

Президент России Владимир Путин заявил ранее, что вся «возня» вокруг поставок современных ВВТ Киеву осуществляется с целью затягивания конфликта на Украине.

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