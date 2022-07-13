Киев уточнил дальность полученных от США ракет для РСЗО HIMARS

Он отметил, что в настоящее время у ВСУ есть предназначенные для комплекса ракеты, способные поражать цели на расстоянии до 70 км, но в целом система рассчитана на боеприпасы различных модификаций, в том числе и на те, которые в состоянии достичь цели в глубине обороны противника.