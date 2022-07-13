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33 минуты назад

Американцы поддержали Путина после слов Болтона о госпереворотах

Елена Прошина

Американские пользователи Twitter раскритиковали экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона ранее признавшегося в участии в подготовке государственных переворотов за пределами страны. Их комментарии приводит «РИА Новости».

Американцы поддержали Путина после слов Болтона о госпереворотах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Переворот, который организовали США на Украине, — довольно чувствительная тема сейчас.

Неудивительно, что Болтон не захотел вдаваться в детали», — написал пользователь с ником Sam.

По мнению Topher Tuathalain, Путин оказался прав во многих вещах. Его поддержал John G, отметив, что достаточно посмотреть на революцию на Майдане в Киеве, чтобы «действия, предпринятые Россией, предстали в совершенно новом свете».

«А кого-нибудь, вообще, заботит, что бывший сотрудник Агентства национальной безопасности Джон Болтон заявил, что причастен к планированию госпереворотов? Это нужно расследовать! Какие могут быть интересы у США, чтобы свергать суверенные правительства? Доверяете ли вы этим политикам? В демократических обществах не должно быть секретности. Это ненормально!» — добавил пользователь с ником Leighton.

Baileyreport.com обратил внимание на то, что слова Болтона лишь подтверждают направленность внешней политики США на дестабилизацию правительств в других странах. А еще один американец с ником Piled higher and Deeper и вовсе предложил купить экс-советнику «билет в один конец до Гааги».

О своем участии в госпереворотах Болтон рассказал в интервью телеканалу CNN. Он утверждал, что помогал с их планированием и что это требует кропотливой работы.

На его слова отреагировала представитель МИД России Мария Захарова. Она потребовала провести международное расследование по этому вопросу.

В мире,Джон Болтон,Мария Захарова,Владимир Путин,МИД России,АНБ,
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