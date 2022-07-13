В Литве разразился скандал после решения ЕК по транзиту в Калининград

Разрешение ситуации вокруг транзита в Калининград подняло волну споров в Литве. Глава демократической партии Саулюс Сквернялис обвинил МИД Литвы в некомпетентности. Он собирается задать ряд вопросов инициатору блокады – министру иностранных дел Габриэлюсу Ландсбергису.
Об этом сообщает «Московский комсомолец».
«Это создает для всей страны не только экономические и международные последствия, но оставляет нас одних на международной арене. Это нетерпимо» – заявил Сквернялис. К нему присоединился бывший замминистра внутренних дел Литвы Гедрюс Сурплис. Он поддержал решение Еврокомиссии, назвав его «мудрым и рациональным».
Напомним, что сегодня Россия и ЕС пришли к соглашению по Калининградскому вопросу. К транзиту были допущены все грузы, которые предназначены не для военных целей. Такой исход полностью удовлетворил российскую сторону.