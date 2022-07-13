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20 минут назад

В Литве начались споры по поводу прекращения Калининградской блокады

Елена Прошина

Разрешение ситуации вокруг транзита в Калининград подняло волну споров в Литве. Глава демократической партии Саулюс Сквернялис обвинил МИД Литвы в некомпетентности. Он собирается задать ряд вопросов инициатору блокады – министру иностранных дел Габриэлюсу Ландсбергису.

В Литве разразился скандал после решения ЕК по транзиту в Калининград
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает «Московский комсомолец».

«Это создает для всей страны не только экономические и международные последствия, но оставляет нас одних на международной арене. Это нетерпимо» – заявил Сквернялис. К нему присоединился бывший замминистра внутренних дел Литвы Гедрюс Сурплис. Он поддержал решение Еврокомиссии, назвав его «мудрым и рациональным».

Напомним, что сегодня Россия и ЕС пришли к соглашению по Калининградскому вопросу. К транзиту были допущены все грузы, которые предназначены не для военных целей. Такой исход полностью удовлетворил российскую сторону.

В мире,Еврокомиссия,ЕС,
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