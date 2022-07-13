В Литве разразился скандал после решения ЕК по транзиту в Калининград

«Это создает для всей страны не только экономические и международные последствия, но оставляет нас одних на международной арене. Это нетерпимо» – заявил Сквернялис. К нему присоединился бывший замминистра внутренних дел Литвы Гедрюс Сурплис. Он поддержал решение Еврокомиссии, назвав его «мудрым и рациональным».