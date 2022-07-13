В Киеве назвали единственное условие прекращения боевых действий

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал ключевое условие прекращения военного конфликта. Он пояснил, что для этого Россия должна «добровольно покинуть территорию» страны. Об этом пишет РИА «Новости».

Алексей Данилов подчеркнул, что мир наступит только в том случае, если РФ в «добровольном» порядке отзовет войска с территории Украины.

Он подчеркнул, что российские военные должны покинуть все земли, «которые у нас [на Украине] были зафиксированы после 1991 года».