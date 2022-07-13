Байден пообещал сохранить память о «чести» холокоста

Президент США Джо Байден, находясь с визитом в Израиле в рамках своего турне по Ближнему Востоку, снова оговорился и пообещал сохранить в памяти «честь» холокоста.

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Трансляцию его речи в Тель-Авиве вел The Washington Post.

«Мы должны всегда хранить в памяти правду о чести холокоста», — заявил Байден, а потом исправился, сказав «об ужасах холокоста».

Его речь слышали премьер-министр Израиля Яир Лапид, президент Ицхак Герцог, члены правительства и другие официальные лица еврейского государства.

После этого Байден почтил память жертв Холокоста в комплексе Яд Вашем, зажег в его Зале памяти Вечный огонь и возложил венок к месту захоронения погибших в нацистских лагерях смерти.