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1 час назад

Байден пообещал сохранить память о «чести» холокоста

Елена Прошина

Президент США Джо Байден, находясь с визитом в Израиле в рамках своего турне по Ближнему Востоку, снова оговорился и пообещал сохранить в памяти «честь» холокоста.

Байден пообещал сохранить память о «чести» холокоста
Фото: ReutersReuters

Трансляцию его речи в Тель-Авиве вел The Washington Post.

«Мы должны всегда хранить в памяти правду о чести холокоста», — заявил Байден, а потом исправился, сказав «об ужасах холокоста».

Его речь слышали премьер-министр Израиля Яир Лапид, президент Ицхак Герцог, члены правительства и другие официальные лица еврейского государства.

После этого Байден почтил память жертв Холокоста в комплексе Яд Вашем, зажег в его Зале памяти Вечный огонь и возложил венок к месту захоронения погибших в нацистских лагерях смерти.

Ранее сообщалось, что по прилете в аэропорт Израиля президент США растерялся и попросил подсказать ему, что делать.

В мире,Яир Лапид,Ицхак Герцог,Джозеф Байден,
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