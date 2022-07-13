Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил на заседании комитетов по обороне и внешней политике Европарламента, что НАТО планирует выстраивать отношения с Россией по-новому, возврат к прежним отношениям не планируется. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что представители стран НАТО на мадридском саммите утвердили стратегическую концепцию блока до 2030 года. В документе РФ названа «самой значительной и прямой угрозой» безопасности.

Йенс Столтенберг подчеркнул, что «много лет работал над диалогом с Россией», так как считал необходимым «выстраивать лучшие отношения» НАТО с Москвой.

По его словам, после февраля 2022 года, то есть после начала спецоперации на Украине, дальнейшее сотрудничество с Москвой, следование по пути компромиссов, стало невозможным.