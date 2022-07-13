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1 час назад

НАТО не будет придерживаться прежнего пути в отношениях с Россией

Илья Родин

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил на заседании комитетов по обороне и внешней политике Европарламента, что НАТО планирует выстраивать отношения с Россией по-новому, возврат к прежним отношениям не планируется. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что представители стран НАТО на мадридском саммите утвердили стратегическую концепцию блока до 2030 года. В документе РФ названа «самой значительной и прямой угрозой» безопасности.

В НАТО назвали Россию угрозой для альянса

Йенс Столтенберг подчеркнул, что «много лет работал над диалогом с Россией», так как считал необходимым «выстраивать лучшие отношения» НАТО с Москвой.

По его словам, после февраля 2022 года, то есть после начала спецоперации на Украине, дальнейшее сотрудничество с Москвой, следование по пути компромиссов, стало невозможным.

Столтенберг напомнил ранее, что «стратегическая концепция является важнейшим документом НАТО». Он уточнил, что после принятия в 2010 году предыдущей программы, мир радикально изменился.

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