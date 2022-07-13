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1 минуту назад

Матери Додона предъявят обвинение в пособничестве незаконному обогащению

ТАСС

Матери обвиненного в коррупции экс-президента Молдавии Игоря Додона предъявят 15 июля обвинение в пособничестве незаконному обогащению. Об этом сообщила в среду пресс-служба генеральной прокуратуры.

Матери экс-президента Молдавии Додона предъявят обвинение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Прокуроры по борьбе с коррупцией пригласили мать бывшего президента страны, чтобы выдвинуть обвинение по статье "пособничество незаконному обогащению", - говорится в сообщении.

Там сообщили, что в ходе проведенных обысков в доме Галины Додон были найдены денежные средства в размере 689 тыс. леев (около $35 тыс.), €17 тыс. и $1 тыс. Следствию предстоит установить происхождение этих денег, отметили в прокуратуре.

Экс-президент Молдавии был задержан в конце мая и помещен под домашний арест, против него выдвинуты обвинения в госизмене, незаконном обогащении, коррупции, незаконном финансировании партии. Додон заявил, что располагает доказательствами невиновности. Он считает, что дела против него заведены по политическим мотивам с целью ослабить крупнейшую в оппозиции Партию социалистов Республики Молдова (ПСРМ), которую он ранее возглавлял. Ранее прокуратура предъявила обвинения в соучастии в незаконном обогащении его супруге, ей запрещено покидать страну, в рамках этого дела под арест помещен ее брат.

После поражения ПСРМ на выборах 2021 года Додон покинул пост лидера партии и возглавил Молдавско-российский деловой союз.

В мире,Игорь Додон,
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