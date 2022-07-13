Матери экс-президента Молдавии Додона предъявят обвинение

Там сообщили, что в ходе проведенных обысков в доме Галины Додон были найдены денежные средства в размере 689 тыс. леев (около $35 тыс.), €17 тыс. и $1 тыс. Следствию предстоит установить происхождение этих денег, отметили в прокуратуре.

Экс-президент Молдавии был задержан в конце мая и помещен под домашний арест, против него выдвинуты обвинения в госизмене, незаконном обогащении, коррупции, незаконном финансировании партии. Додон заявил, что располагает доказательствами невиновности. Он считает, что дела против него заведены по политическим мотивам с целью ослабить крупнейшую в оппозиции Партию социалистов Республики Молдова (ПСРМ), которую он ранее возглавлял. Ранее прокуратура предъявила обвинения в соучастии в незаконном обогащении его супруге, ей запрещено покидать страну, в рамках этого дела под арест помещен ее брат.