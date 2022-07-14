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18 минут назад

В Африке произошла вспышка неизвестной болезни

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На юге Танзании произошла вспышка неизвестной болезни — она уже привела к гибели троих человек. Об этом сообщило Би-би-си. Медики пока только пытаются установить возбудителя неизвестного заболевания. При этом его течение напоминает лихорадку Эбола, среди симптомов — сильный озноб, головные боли и общая усталость. Однако в крови заболевших Эболу не обнаружили, как и родственную ей лихорадку Марбург.

В Африке произошла вспышка неизвестной болезни
Фото: ReutersReuters

Население страны призвали сохранять спокойствие и обращаться за помощью при появлении симптомов.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейсус призвал все страны вернуть масочный режим и усиленную вентиляцию помещений. Он выразил обеспокоенность тем, что количество заражённых COVID-19 начинает расти по всему миру.

Гебрейсус подчеркнул, что пока пандемия коронавирусной инфекции далека от завершения. Глава ВОЗ добавил, что следует усилить тестирование людей на COVID-19.

Также ранее Роспотребнадзор сообщил, что в России выявили первый подтверждённый случай заражения оспой обезьян. Вирус подхватил молодой человек, недавно вернувшийся из Европы. Заболевание у него протекает в лёгкой форме, угрозы жизни нет.

В мире,ВОЗ,Роспотребнадзор,
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