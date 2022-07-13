В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+32° в 
USD 58.53EUR 58.90
Войти в почту
52 минуты назад

Кулеба озвучил «окончательную переговорную позицию» Украины

Илья Родин

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что правительство планирует вернуть «утраченные территории» на востоке и юге страны. По его словам, это «окончательная переговорная позиция» Киева. Об этом пишет Reuters.

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Киев намеревается добиться «восстановления территориальной целостности и полного суверенитета на востоке и юге Украины».

Кулеба пришел на встречу с европейскими лидерами на костылях и в гипсе

Агентство напомнило, что переговоры между Россией и Украиной были приостановлены в апреле. Вопрос о возобновлении диалога в дальнейшем поднимался неоднократно, но сторонам не удалось достигнуть компромисса.

Кулеба ранее поблагодарил ушедшего в отставку британского премьер-министра Бориса Джонсона. Он отметил, что политик оказывал постоянную и действенную помощь Украине.

В мире,Видео,Дмитрий Кулеба,Борис Джонсон,
99
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители