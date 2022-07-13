Кулеба озвучил «окончательную переговорную позицию» Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что правительство планирует вернуть «утраченные территории» на востоке и юге страны. По его словам, это «окончательная переговорная позиция» Киева. Об этом пишет Reuters.

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Киев намеревается добиться «восстановления территориальной целостности и полного суверенитета на востоке и юге Украины».

Агентство напомнило, что переговоры между Россией и Украиной были приостановлены в апреле. Вопрос о возобновлении диалога в дальнейшем поднимался неоднократно, но сторонам не удалось достигнуть компромисса.