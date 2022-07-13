Украина заявила о разрыве дипотношений с КНДР

МИД Украины заявил о разрыве дипломатических отношений с Корейской Народно-Демократической Республикой из-за признания ею независимости Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

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В заявлении говорится, что Киев «решительно осуждает решение КНДР и рассматривает его как попытку подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины».

«В ответ на столь недружественный акт Украина заявляет о разрыве дипломатических отношений с Корейской Народной Демократической Республикой. Политические и экономические контакты с КНДР не осуществляются из-за наложенных на эту страну международных санкций», — отмечается там.

Также в МИД Украины заявили, что признание Пхеньяном ЛНР и ДНР «не будет иметь юридических последствий и не изменит международно признанных границ» страны.