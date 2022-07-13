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42 минуты назад

Практически все деньги Билла Гейтса пойдут на благотворительность

Елена Прошина

Бывший руководитель компании Microsoft Билл Гейтс сообщил, что планирует пожертвовать почти всё своё состояние в свой благотворительный фонд Gates Foundation. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

Гейтс планирует пожертвовать почти всё состояние в благотворительный фонд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я планирую отдать фонду практически все свое состояние. Я сдвинусь вниз и в итоге выйду из списка самых богатых людей мира» – написал предприниматель в своих соцсетях.

Он также добавил, что уже в ближайший месяц перечислит в благотворительный фонд 20 миллиардов долларов. Гейтс выразил надежду, что другие «обладающие богатством и привилегиями» люди последуют его примеру.

Сейчас состояние Билла Гейтса оценивается в 129 миллиардов долларов. На данный момент американский предприниматель занимает четвёртую строчку в рейтинге богатейших людей планеты по версии Forbes.

Напомним, что ранее Гейтс предсказал вспышку новой мировой эпидемии. По его прогнозам, она состоится в ближайшие 20 лет.

В мире,Билл Гейтс,Microsoft,
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