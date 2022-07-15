Джонсон выступил против претендующего на его пост Сунака

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который ранее принял решение уйти в отставку, призвал поддержать любую кандидатуру на его пост, кроме бывшего министра финансов Риши Сунака. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на источник.

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В третий тур выборов британского премьера по итогам голосования 14 июля прошли пять человек. Больше всех голосов получили Сунак (101) и заместитель министра по международной торговле Пенни Мордонт (83).

Изначально Джонсон не хотел публично поддерживать какого-либо кандидата, однако позже он переговорил с каждым из них и заявил, что Сунак не должен возглавлять правительство Великобритании. По словам источника, Джонсон симпатизирует министру иностранных дел Лиз Трасс, он также не против кандидатуры Мордонт.

«Вся команда премьера на Даунинг-стрит ненавидит Риши. Это личное. Это ярость… Они думают, что он планировал это в течение нескольких месяцев», — заявил газете источник.