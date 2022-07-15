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51 минуту назад

Премьер Британии Джонсон призвал не поддерживать претендующего на его пост Сунака

Газета.Ruиещё 5

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который ранее принял решение уйти в отставку, призвал поддержать любую кандидатуру на его пост, кроме бывшего министра финансов Риши Сунака. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на источник.

Джонсон выступил против претендующего на его пост Сунака
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В третий тур выборов британского премьера по итогам голосования 14 июля прошли пять человек. Больше всех голосов получили Сунак (101) и заместитель министра по международной торговле Пенни Мордонт (83).

Изначально Джонсон не хотел публично поддерживать какого-либо кандидата, однако позже он переговорил с каждым из них и заявил, что Сунак не должен возглавлять правительство Великобритании. По словам источника, Джонсон симпатизирует министру иностранных дел Лиз Трасс, он также не против кандидатуры Мордонт.

«Вся команда премьера на Даунинг-стрит ненавидит Риши. Это личное. Это ярость… Они думают, что он планировал это в течение нескольких месяцев», — заявил газете источник.

Ранее сообщалось, что генеральный прокурор Англии и Уэльса Сью-Эллен Брейвермен поддержала главу МИД Великобритании Лиз Трасс в качестве кандидата на пост премьер-министра королевства.

В мире,Brexit,Борис Джонсон,
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