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59 минут назад

В ЛНР заявили о прорыве союзных сил в Северск

Деловая газета "Взгляд"иещё 3

Союзные силы России и Луганской народной республики вошли в городскую черту Северска в ДНР, заявил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.

В ЛНР заявили о прорыве союзных сил в Северск
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Приятная новость: наши войска успешно зашли в городскую черту Северска и заставили «вэсэушников» бежать в разные направления. <...> Похоже, что через пару дней Северск будет свободен», – цитирует Киселева ТАСС.

В среду глава ДНР Денис Пушилин заявил, что союзные силы продвигаются на четырех направлениях на позиции ВСУ в Донецкой народной республике: Славянск, Северск, Угледар и Артемовск.

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