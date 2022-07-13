В ЛНР заявили о прорыве союзных сил в Северск

Союзные силы России и Луганской народной республики вошли в городскую черту Северска в ДНР, заявил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.
«Приятная новость: наши войска успешно зашли в городскую черту Северска и заставили «вэсэушников» бежать в разные направления. <...> Похоже, что через пару дней Северск будет свободен», – цитирует Киселева ТАСС.
В среду глава ДНР Денис Пушилин заявил, что союзные силы продвигаются на четырех направлениях на позиции ВСУ в Донецкой народной республике: Славянск, Северск, Угледар и Артемовск.