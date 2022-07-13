Директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал руководителей всех стран мира к возвращению антиковидных мер. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Отмечается, что на планете продолжается распространение новых вариаций штамма «омикрон». Вследствие этого правительствам следует вернуть практику повсеместного ношения масок.

Гебрейесус выразил беспокойство из-за постоянного роста случае заражения COVID-19. Он уточнил, что «[очередная вспышка инфекции] оказывает дополнительное давление на и без того загруженные системы здравоохранения и медицинских работников».

Глава организации подчеркнул, что возросло количество смертельных случаев среди заразившихся коронавирусом больных.