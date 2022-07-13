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1 час назад

СМИ: ВОЗ призвала все страны мира вернуть масочный режим

Илья Родин

Директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал руководителей всех стран мира к возвращению антиковидных мер. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Отмечается, что на планете продолжается распространение новых вариаций штамма «омикрон». Вследствие этого правительствам следует вернуть практику повсеместного ношения масок.

Гебрейесус выразил беспокойство из-за постоянного роста случае заражения COVID-19. Он уточнил, что «[очередная вспышка инфекции] оказывает дополнительное давление на и без того загруженные системы здравоохранения и медицинских работников».

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Глава организации подчеркнул, что возросло количество смертельных случаев среди заразившихся коронавирусом больных.

Ранее сообщалось, что власти Калужской области рекомендовали жителям региона снова носить маски в общественных местах. Причиной этого стал «резкий рост» количества инфицированных коронавирусом в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

В мире,Видео,ВОЗ,
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