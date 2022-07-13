Пока вы не уснули: Признание ЛДНР Северной Кореей и решение Калининградского вопроса

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В посольстве КНДР подтвердили, что Пхеньян признал ДНР и ЛНР

Пхеньян признал независимость Донецкой и Луганской народных республик, подтвердили в среду ТАСС в посольстве республики в Москве.

"Сегодня утром в посольстве КНДР была встреча с послом Донецкой Народной Республики [в РФ Ольгой Макеевой], ей была передана нота о том, что мы признаем независимость ДНР, - сказал собеседник агентства.

ЕК признала разрешенным железнодорожный транзит в Калининград с некоторыми условиями

Еврокомиссия (ЕК) опубликовала разъяснения по санкциям, согласно которым, железнодорожный транзит в Калининград разрешен при соблюдении ряда условий. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении ЕК. Транзит военных грузов, военных технологий и продукции двойного назначения ЕК считает запрещенным всеми видами транспорта.

Яшина арестовали по делу о фейках о российской армии

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство СК России и санкционировал арест муниципального депутата Красносельского района столицы Ильи Яшина по делу о распространении фейков про российскую армию. Об этом сообщает BFM.ru.

По данным портала, Яшину избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 12 сентября. Он свою вину не признает. Заседание суда проходило в закрытом режиме.

«Основная задача — раскрыть планы России». Разведка Украины готовится к контрнаступлению

Украинские разведчики готовятся к контрнаступлению на юге страны, сообщил представитель главного управления разведки страны Вадим Скибицкий. Министр обороны Алексей Резников ранее заявил, что приказ о контрнаступлении отдал президент Владимир Зеленский. Для этого Киев может мобилизовать до миллиона человек. В Королевском институте исследований Великобритании считают, что контрнаступление может потерпеть неудачу.

Доллар стал дороже евро

Доллар на международном рынке стал дороже евро — европейская валюта опустилась до минимума с декабря 2002 года, свидетельствуют данные платформы Investing.com.

Днем 13 июля евро в нижней точке достигал 0,9999 доллара. По состоянию на 16.04 по московскому времени курс евро стоит 1,0024 доллара. 12 июля курсы американской и европейской валют сравнялись впервые за 20 лет.

Не публичный расстрел: Пушилин рассказал о смертной казни для иностранных наемников

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что, в случае, если суд не удовлетворит апелляцию трех приговоренных к смертной казни иностранных наемников, то их расстреляют. Двух граждан Великобритании и гражданина Марокко приговорили к высшей мере за участие в боевых действиях на стороне Украины. Все они признали свою вину в действиях, направленных на захват власти, но отказались брать на себя вину по статье «Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях» и подали апелляцию.

«Грозит 10 лет колонии»: В Москве задержали бывшего замглавы МЧС Гуровича

Бывший заместитель главы МЧС России Андрей Гурович задержан в Москве по подозрению в должностных преступлениях. Об этом сообщил ТАСС в среду источник в правоохранительных органах.

"Следователи задержали Гуровича на 48 часов до избрания меры пресечения. Он подозревается в должностных преступлениях в должности замглавы МЧС", - сказал собеседник агентства.

Токаеву предрекли судьбу Януковича и Порошенко

Похоже, Казахстан и его президент Касым-Жомарт Токаев оказались в ситуации, очень похожей на ту, в которой побывала Украина и ее свергнутый президент Виктор Янукович в ноябре 2013 года. Мемы*, рисовавшие Януковича, растянувшегося в шпагате между Россией и Евросоюзом, точно отражали суть происходящего. Тогда Янукович выбрал не выбирать, отложив, но не отказавшись от подписания соглашения об ассоциативном членстве Украины в ЕС. Впрочем, этот кульбит многовекторности, как известно, не спас Януковича от печальной участи изгоя в собственной стране.

НАТО и ЕС хотят ужесточить контроль за передачей оружия Украине

НАТО и страны Евросоюза хотят ужесточить контроль за передачей вооружений Украине. Как сообщает газета Financial Times, члены блока обеспокоены тем, что поставляемое Киеву оружие может попасть на черный рынок.

По информации издания, ряд стран Североатлантического альянса обсуждают с Киевом возможность создания своеобразной системы отслеживания или детализированного перечня поставляемого вооружения.

Главе немецкого МИД Бербок предложили уйти с поста после слов о России

REUTERS

Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что она не видит возможности переговоров с Россией. Под публикацией комментаторы отметили, что ей стоит покинуть занимаемую должность из-за профнепригодности.

«Заявления Бербок не имеют значения. Она все равно не участвует ни в каких переговорах, даже за столиком. Так как допускаются только взрослые», — написала Claudine G.

Диане Гурцкой присудили звание народной артистки России

Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко вручил в Кремле госнаграды деятелям искусства. Диана Гурцкая получила звание народной артистки России. Об этом сообщает NEWS.ru.