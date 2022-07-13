В Греции упал пожарный вертолет Ми-8

Пожарный вертолет Ми-8 упал в среду на греческом острове Самос, судьба трех человек, находившихся на борту, остается неизвестной. Об этом сообщила газета Proto Thema.

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По ее информации, вертолет, участвовавший в тушении лесного пожара на острове, упал в районе Агиос Минас. В вертолете находились грек и два иностранца. Они считаются пропавшими без вести.