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30 минут назад

На Самосе упал пожарный Ми-8

ТАСС

Пожарный вертолет Ми-8 упал в среду на греческом острове Самос, судьба трех человек, находившихся на борту, остается неизвестной. Об этом сообщила газета Proto Thema.

В Греции упал пожарный вертолет Ми-8
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее информации, вертолет, участвовавший в тушении лесного пожара на острове, упал в районе Агиос Минас. В вертолете находились грек и два иностранца. Они считаются пропавшими без вести.

В свою очередь Афинское Македонское агентство новостей сообщило, что в вертолете находились четыре человека. Начата поисково-спасательная операция на суше и с воздуха.

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