В Греции упал пожарный вертолет Ми-8

Пожарный вертолет Ми-8 упал в среду на греческом острове Самос, судьба трех человек, находившихся на борту, остается неизвестной. Об этом сообщила газета Proto Thema.
По ее информации, вертолет, участвовавший в тушении лесного пожара на острове, упал в районе Агиос Минас. В вертолете находились грек и два иностранца. Они считаются пропавшими без вести.
В свою очередь Афинское Македонское агентство новостей сообщило, что в вертолете находились четыре человека. Начата поисково-спасательная операция на суше и с воздуха.