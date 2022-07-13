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41 минуту назад

Завершился первый тур выборов лидера британских консерваторов

Елена Прошина

Консервативная партия Британии завершила первый тур избрания нового главы. Объявление результатов назначено на 19:00 по московскому времени. Все кандидаты, набравшие не менее 30 голосов, будут допущены до второго тура. Об этом сообщает в своём Telegram-канале «РИА Новости».

В Британии завершился первый тур выборов лидера консерваторов
Фото: CC BY-SA 2.0 / Hernán Piñera / WestminsterCC BY-SA 2.0 / Hernán Piñera / Westminster

Выборы будут длиться до тех пор, пока не определятся два кандидата. За выбор победителя будут голосовать почти все члены консервативной партии, состав которой на данный момент – около 200 тысяч человек.

Напомним, что 7 июля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об отставке.

Изначально политик опровергал информацию о возможном уходе с поста, но в итоге сдался под давлением соратников.

В мире,Борис Джонсон,Консервативная партия,
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