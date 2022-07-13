Памятник участникам Евромайдана в Херсоне будет демонтирован

Установленный в Херсоне памятник «Небесной сотне» будет демонтирован. Об этом сообщила в своём Telegram-канале заместитель главы администрации региона Екатерина Губарева .

«В Херсоне наконец-то окончательно демонтируют уродливый «памятник небесной сотне» .Националисты в 2014-м году снесли памятник Ленину и установили флагшток со своим флагом» – сообщает Губарева.

Напомним, что «небесной сотней» на Украине называют погибших участников Киевского Майдана 2014 года. Ранее памятник, посвящённый этим событиям, уже подвергался частичному демонтажу. Тогда жители Херсона заменили фотографии погибших на традиционный украинский орнамент.