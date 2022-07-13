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13 минут назад

Памятник участникам Евромайдана в Херсоне будет демонтирован

Елена Прошина

Установленный в Херсоне памятник «Небесной сотне» будет демонтирован. Об этом сообщила в своём Telegram-канале заместитель главы администрации региона Екатерина Губарева.

Памятник участникам Евромайдана в Херсоне будет демонтирован
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В Херсоне наконец-то окончательно демонтируют уродливый «памятник небесной сотне» .Националисты в 2014-м году снесли памятник Ленину и установили флагшток со своим флагом» – сообщает Губарева.

Напомним, что «небесной сотней» на Украине называют погибших участников Киевского Майдана 2014 года. Ранее памятник, посвящённый этим событиям, уже подвергался частичному демонтажу. Тогда жители Херсона заменили фотографии погибших на традиционный украинский орнамент.

В мире,Екатерина Губарева,
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