В ДНР подготовили место для казни иностранных наемников

«В исполнительной службе министерства юстиции ДНР все подготовлено в соответствии с действующим законодательством», — заявил глава республики.

Ранее Пушилин сообщил, что конкретной даты исполнения смертного приговора иностранным наемникам нет, поскольку это не предусмотрено законом. До этого Народный совет ДНР отменил действие моратория на смертную казнь.